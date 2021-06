Euro 2020, italia favorita? Zoff: "Se arriva tra le prime quattro..."

L'ex portiere e Ct azzurro fa le carte alla kermesse

"Se l’Italia può vincere l’Europeo? Se si arriva tra le prime quattro, può succedere di tutto. Possiamo fare molto bene, poi serve che tutto giri nel modo giusto. Ma possiamo fare un grande Europeo, la nostra Nazionale ha tutti i canoni per farlo. Le prospettive sono molto buone". Lo ha detto Dino Zoff, campione del mondo 1982 ed ex ct azzurro. Finora la "Nazionale ha fatto benissimo, in tutto il cammino ha dato una grande dimostrazione di solidità e fantasia. Sa fare gol e non ne prende, è una squadra che rende al meglio in tutti i reparti", ha spiegato ai microfoni di Sky Sport.

"Come vivo le partite? Da sportivo, come ho sempre fatto. Apprezzo le cose fatte bene e magari sono un pò insofferente alle sceneggiate... Ma seguo tutto con piacere, questa Italia fino a qui ha dato molto piacere e penso possa fare molto andando avanti", ha aggiunto Zoff. "Una vendetta per la finale persa contro la Francia nel 2000? In quella partita meritavamo nettamente, abbiamo sbagliato qualche occasione, poi il loro gol dell’1-1 è stato determinante. Magari siamo stati fortunati con l’Olanda, anche grazie a un grande Toldo. Il destino ci ha aiutato da una parte e condannato dall’altra. Il cucchiaio di Totti? L’importante è che la palla vada dentro...", ha concluso.

