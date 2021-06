Euro2020, sondaggio: la nazionale piace agli italiani. Il 42% crede nella vittoria degli Europei

15 giugno 2021 a

Euro2020, la Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini piace ai tifosi del Belpaese. Oltre il 70 per cento promuove gli Azzurri, dopo la prima partita contro la Turchia. Non solo, il 42 per cento pensano che l’Italia possa vincere gli Europei. È quanto emerge da un sondaggio Emg-Different per Adnkronos.

Alla domanda "le piace l’Italia di Mancini", il 13 per cento del campione risponde "molto2, il 59 per cento "abbastanza", portando così il totale dei favorevoli al 72 per cento. Appena il 14 per cento di risposte negative: 8 per cento "poo"; 6 per cento "per nulla" (14 per cento non indica alcuna preferenza). Tra coloro che giudicano positivamente la Nazionale, prevalgono gli uomini (79 per cento) rispetto alle donne (66 per cento). Nella divisione per classi d’età si nota come tra i favorevoli il dato sale tra gli over 55 (78 per cento), mentre resta in linea con la media per gli under 35 (70 per cento) e per la fascia tra i 35 e i 54 anni (67 per cento).

Alla domanda "secondo lei chi vincerà gli Europei", il 42 per cento del campione risponde Italia. A seguire, molto distanziati, Francia al 15 per cento, Inghilterra al 12 per cento, Belgio al 9 per cento, Germania al 5 per cento, Olanda al 3 per cento e Spagna al 2 per cento. Solo l'1 per cento crede in un possibile bis del Portogallo di Cristiano Ronaldo, attuale detentore del trofeo. Il sondaggio, rappresentativo della popolazione italiana maggiorenne per sesso, età, regione, classe d’ampiezza demografica dei comuni, è stato realizzato il 14 giugno 2021 con il metodo della rilevazione telematica su panel, su un campione di 1.435 casi (universo: popolazione italiana maggiorenne) e presenta un intervallo fiduciario positivo/negativo del 2,3 per cento.

