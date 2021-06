Federica Pellegrini annuncia il ritiro dal nuoto: "Non sarà alle Olimpiadi, ma a Napoli"

14 giugno 2021 a

Federica Pellegrini annuncia il suo ritiro dalle gare di nuoto. La sua carriera, tuttavia, non finirà alle prossime Olimpiadi di Tokyo, nè ai prossimi Europei di nuoto, in programma a Roma nel 2022. "Non ci arriverò, il mio corpo non me lo permette", ha spiegato la "Divina", che sarà invece in vasca a Napoli per un torneo internazionale in calendario dal 26 agosto al 30 settembre, l'International Swimming League.

"Ci sarò anch’io a Napoli. Saranno come i supplementari della mia carriera. Volevo chiudere con l’Olimpiade di Tokyo, ma c’è questa opportunità e mi piace l’idea di chiudere a Napoli, con la ISL che sarà una vetrina bellissima. Dovrò stare attenta in quei 40 giorni a non prendere troppo peso… visto le pizze che mangerò. Su questa decisione ha influito la pandemia, nel senso che questo ultimo anno e mezzo di stop mi ha dato lo stimolo per continuare e arrivare fin qui", ha detto.

La campionessa ha smentito qualsiasi ripensamento: "No. La fatica è tanta e presto compirò 33 anni. Ho già stressato moltissimo corpo e mente. Visto che ci tenete tanto saranno le ultime gare della carriera, così i tifosi italiani e napoletani potranno rivedermi. Me la immagino affollata, emergenza permettendo. Anche se ultima gara è un termine che non mi piace. Crea aspettative e ansia. Il futuro? Non ci ho ancora pensato io non vedo perché dovete farlo voi".

