Patrik Schick, il video del gol da centrocampo come Maradona. Repubblica Ceca-Scozia 2-0

Patrik Schick fenomenale. L'ex attaccante di Sampdoria e Roma trascina la sua Repubblica Ceca alla vittoria con la Scozia segnando entrambi i gol del 2-0 ma la sua seconda realizzazione è destinata a entrare nella storia degli Europei e sta già facendo il giro del web. Nella gara d'esordio per la sua nazionale a Euro 2020 - gruppo D - l'attaccante ha segnato da centrocampo, precisamente da una distanza di 45,5 metri rispetto alla porta difesa da Marshall. Un gol che a tutti non ha potuto che ricordare le prodesse di Diego Armando Maradona.

Il genio ritrovato di Schick - autore di una doppietta - dunque spezza il coraggio e la grinta battagliera della Scozia. A pesare è stata la qualità tecnica della formazione di Silhavy capace di reggere l’urto e la baldanza degli scozzesi, grazie anche alle parate di Vaclik, per poi infilzare gli avversari e spegnere i loro sogni. La Scozia, in versione bravehearth fin dai primi minuti, mancava in una grande evento dal Mondiale del 1998 e davanti al proprio pubblico voleva regalarsi una pomeriggio di gloria. Una vittoria avrebbe consentito alla squadra scozzese di raggiungere l’Inghilterra in testa al girone e giocarsi venerdì il derby anglosassone senza troppi rischi. Ed invece l’ambiziosa Repubblica Ceca vola e la Scozia è ora chiamata subito al dentro o fuori contro i Bianchi d’Albione.

Schick, 25 anni, nelle ultime due stagioni ha giocato in Germania rilanciandosi prima con il Lipsia e poi con il Bayern Leverkusen dopo le stagioni opache con la Roma. Ai giallorossi era approdato dopo che il passaggio alla Juventus era saltato. Il club bianconero infatti dopo le visite mediche aveva rinunciato al trasferimento del giocatore che all'epoca era reduce da una stagione sorprendente con la Sampdoria (11 gol). In carriera vanta 195 partite e 52 gol a cui va aggiunto un ruolino non indifferente con la Nazionale con cui ha segnato a raffica (13 reti in 27 partite). Nella vita privata è sposato con Hana Behounková.

