Euro 2020, Italia-Svizzera al russo Karasev ma il quarto uomo...

Il tedesco Michael Oliver fece infuriare Buffon in Champions contro il Real Madrid

Sarà il russo Sergei Karasev l’arbitro della sfida tra Italia e Svizzera in programma mercoledì alle 21 all’Olimpico, gara valida per la seconda giornata del Gruppo A. Assistenti i connazionali Igor Demeshko e Maksim Gavrilin. Come quarto uomo è stato designato il tedesco Michael Oliver, arbitro della sfida di Champions League tra Juventus e Real Madrid del 2018 che venne accusato dal portiere bianconero Gianluigi Buffon per aver concesso a tempo quasi scaduto un rigore ai madrileni, costato l’eliminazione dei bianconeri in Champions. Il portiere venne espulso per le eccessive proteste. "Ha un bidone dell’immondizia al posto del cuore, mi ha espulso alla mia ultima partita in Champions", dichiarò Buffon.

Il rigore clamoroso negato all'Italia, come è cambiata la regola

Intanto Antonio Mattarrese ha parlato della nazionale. "Io andrei cauto, è una Nazionale che sta crescendo, sono fiori freschi bisogna aspettare e vedere cosa succede quando arriva la bufera, ma fanno ben sperare. Mancini lo conosco e la sua Nazionale mi ha sorpreso. Non pensavo che arrivasse a fare un lavoro così intenso. Sono il suo primo tifoso. Vogliamo tornare in alto". Così a Radio Anch’io Sport l’ex presidente della Figc e della Lega in merito alle prestazioni delle Nazionale. "Devo dire che Mancini ha lo stesso stile e garbo di Vicini, sono tranquilli e la tranquillità dà risultati. Si è fatta una squadra su misura nel modo di affrontare le partite. Ho prenotato già il biglietto per Londra per la finale a Wembley, ma aspettiamo. L’eccitazione è pericolosa. Euro itinerante? Una sciocchezza", ha aggiunto.

Grande Italia all'esordio: 3-0 alla Turchia. Così gli azzurri fanno sognare

