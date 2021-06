Euro 2020, le partite di oggi domenica 13 giugno: in campo Inghilterra e Olanda. Orario e diretta tv

13 giugno 2021 a

Terza giornata di partite a Euro 2020, la rassegna continentale di calcio scossa ieri dal malore avuto da Eriksen durante la partita tra Danimarca e Finlandia. Sono anche oggi tre le partite nelle ormai classiche fasce orarie della fase a gironi (ore 15, 18 e 21).

Si inizia alle ore 15 con il big match tra Inghilterra e Croazia che apre il girone D: sono le due corazzate del raggruppamento e si giocheranno subito il primo posto. C'è in particolare molta curiosità per vedere all'opera la squadra inglese molto accreditata come formazione che potrebbe infastidire per la vittoria finale la favoritissima Francia. La diretta tv è garantita da Sky ma anche da Rai1 (in chiaro).

Alle ore 18 scatta invece il Girone C di Euro 2020 con la sfida tra Austria e Macedonia del Nord (diretta tv su Sky)., mentre alle 21 c'è un altro big match destinato a incanalare le sorti del raggruppamento con le due favorite per la qualificazione alla seconda fase: l'Olanda di Franck De Boer, l'ex allenatore dell'Inter molto contestato in patria, e l'Ucraina del ct Shevechenko ex gloria del Milan che da allenatore sta facendo molto bene con la nazionale del suo paese d'origine. Anche questa importante sfida per lo sviluppo di Euro 2020 sarà in diretta su Sku e anche Rai1 (dalle ore 21). Non mancheranno poi nel corso delle tre partite e di tutte le trasmissioni televisive che fanno da corollario alla rassegna continentale le ultime notizie sulle condizioni di Eriksen. Il giocatore danese sta bene, ha trascorso la notte serenamente, ed è atteso il bollettino ufficiale sulle sue condizioni di salute dopo il grande spavento di sabato pomeriggio che ha tenuto gli appassionati incollatti alla televisione.

