Euro 2020, Eriksen dopo il malore è cosciente in ospedale. Il gol e la dedica di Lukaku: "Ti voglio bene"

12 giugno 2021 a

a

a

"Eriksen ti voglio bene" è il labiale di Romelu Lukaku, rivolto alla telecamera, dopo il gol al 10’ del primo tempo di Belgio-Russia. Il possente attaccante belga ha così voluto dedicare un pensiero a Eriksen, compagno di club nell'Inter. Il centrocampista danese è stato vittima di un malore e soccorso con un massaggio cardiaco durante la partita Danimarca-Finlandia valevole per il primo turno del girone B di Euro 2020. Lukaku anche prima di scendere in campo aveva scritto un tweet sui social ("Forza Chris, preghiamo per te") condiviso anche da altri compagni come Lautaro Martinez e Hakimi, ma anche avversari come Cristiano Ronaldo, squadre di club (il Tottenham e l'Inter in prima fila) e dirigenti ("gli auguro una rapida ripresa" il tweet di Ceferin, gran capo Uefa).

Nella seconda giornata di partite a Euro 2020 si è dunque sfiorato il dramma. È la fine del primo tempo di Danimarca-Finlandia: Christian Eriksen si accascia a terra senza essere colpito da avversari, gli occhi sbarrati. Lo sguardo sconvolto dei giocatori in campo, che si accorgono subito che la cosa è seria. Il pronto ingresso in campo dei medici, che praticano al giocatore dell’Inter il massaggio cardiaco. Il silenzio carico di angoscia dei presenti sugli spalti del Parken Stadium di Copenaghen, i compagni di squadra che circondano la scena, facendo da scudo in protezione della privacy. Le lacrime disperate della moglie, scesa in campo, consolata dal milanista Kjaer il primo a soccorrere il compagno di squadra. Quindi, l’uscita dal terreno di gioco dell’interista, in barella e attaccato all’ossigeno e la decisione, inevitabile, di interrompere la partita. Scene terribili che hanno richiamato episodi tristemente celebri, momenti seguiti dai tifosi di tutto il mondo con il fiato sospeso. Poi le prime notizie sulle condizioni dell’ex Tottenham: notizie buone, per fortuna.

Video su questo argomento Euro 2020, il momento in cui Eriksen collassa in campo

La Uefa riferisce di condizioni stabili del giocatore, la Federcalcio danese successivamente rassicura: "È sveglio ed è in ospedale per ulteriori esami". A dare un po' di sollievo in quegli attimi angoscianti ci pensa anche un’immagine catturata nel momento dell’uscita in barella, con Eriksen che appare cosciente. Ancora dalla Federcalcio danese, altre buone notizie: dall’ospedale Eriksen rassicura al telefono i compagni sulle sue condizioni. A comunicarlo il direttore della Federazione, Peter Moller: "Fortunatamente era cosciente quando ha lasciato lo stadio", spiega. "Siamo stati in contatto con lui e i giocatori hanno parlato con Christian" che chiede ai compagni di tornare in campo e riprendere la partita (che poi la Danimarca perde). Il sollievo, dopo la grande paura.

Eriksen fuori pericolo dopo il malore. Dall'ospedale ai compagni: "Tornate a giocare"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.