Euro 2020, Eriksen fuori pericolo dopo il malore. Dall'ospedale ai compagni: "Tornate a giocare"

Danimarca e Finlandia di nuovo in campo per completare la partita d'esordio del loro girone

Christian Eriksen sta meglio. Il giocatore, a cui è stato praticato il massaggio cardiaco dopo essere svenuto in campo durante la partita tra Danimarca e Finlandia di Euro 2020, è "stabile e cosciente" ha fatto l'Uefa con un comunicato. Eriksen si trova nell'ospedale di Copenaghen in cui è stato trasportato dopo i primi interventi in campo, dei compagni e dei sanitari. Il procuratore del giocatore, in contatto con il padre, ha riferito anche che il numero dieci "ha parlato ed è fuori pericolo". La situazione dunque sembra molto meno critica rispetto ai primi istanti quando il giocatore era svenuto in campo mentre correva.

Successivamente l'Uefa ha annunciato che la sfida tra Danimarca e Finlandia riprenderà "A seguito della richiesta fatta dai giocatori di entrambe le squadre" si legge nel tweet dell’organo di governo del calcio europeo. "Si giocheranno gli ultimi quattro minuti del primo tempo, poi ci sarà un intervallo di 5 minuti seguito dal secondo tempo. La Uefa augura al centrocampista "una pronta e completa guarigione e ringrazia entrambe le squadre per il loro atteggiamento esemplare". Ma il retroscena è molto emozionante: è stato proprio Eriksen ad aver chiesto ai suoi compagni di tornare in campo e continuare a giocare la partita d'esordio dell'Europeo. Il pubblico sugli spalti e i nazionali finlandesi hanno salutato con un applauso il rientro in campo dei danesi.

Immediatamente, dopo le immagini del malore che hanno fatto il giro del mondo, attorno a Eriksen si è stretto tutta la famiglia del calcio. I compagni dell'Inter - Lukaku in primis - hanno scritto un tweet di vicinanza ("preghiamo per te"), ma anche avversari come Cristiano Ronaldo, ex club, le Nazionali impegnate all'Europeo. Molto toccanti poi le immagini della moglie che dalla tribuna si è catapultata in campo tra le lacrime, prontamente confortata dai giocatori della Nazionale danese.

