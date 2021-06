Pronostici e scommesse, le partite degli Europei del 12 giugno 2021

12 giugno 2021 a

I campionati europei di calcio entrano nel vivo nella giornata di oggi, sabato 12 giugno 2021. Ecco i pronostici per le scommesse sulle tre partite che si disputeranno a partire dal pomeriggio di oggi, fino ad arrivare in serata. Si inizia alle ore 15 con Galles-Svizzera, che sarà trasmessa in chiaro su Rai 1. Il match chiude la prima giornata del girone dell'Italia e vede favoriti gli elvetici, il cui successo è quotato tra 2 e 2.10. La vittoria degli uomini di mister Ryan Giggs, invece, è pagata 4.2 volte la posta. Il pareggio è dato a una quota intorno a 3. Secondo molti scommettitori, questa partita vedrà almeno due gol, pertanto molti scelgono di giocarla in over 1.5, in combo o meno con una doppia chance (X2 la più gettonata); per chi vuole rischiare c'è l'opzione "gol".

Alle ore 18 si prosegue con Danimarca-Finlandia. In questa partita, che apre il girone B, i padroni di casa si trovano a giocare a Copenhagen e non vorranno certo sfigurare contro il proprio pubblico. Con i finnici in crisi di risultati e di gol, l'1 è pagato intorno a 1.30, con la vittoria ospite prevista a quote comprese tra 10 e 12.5. Improbabile anche il pari, secondo i bookmaker, pagato a 5. Fattibile l'over 2.5, alla quota media di 1.70.

Molto atteso e altrettanto equilibrato, almeno sulla carta, l'incontro delle ore 21 tra Belgio e Russia. Qui le quote dell'1, X e 2 sono molto simili a quelle dell'incontro tra Galles e Svizzera, questa volta però girate a favore dei padroni di casa. Anche in questo caso l'over 1.5 e il "gol" sono stato finora molto gettonati nelle scommesse, così come l'1X in combo, visto che la squadra di Lukaku sembra favorita. Ma le sorprese in questi match sono sempre dietro l'angolo e molti scommettitori azzardano anche il multigol 1-2 degli ospiti.

