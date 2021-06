Euro 2020, Jessica Melena: con chi era alla partita dell'Italia, sorpresa. La dichiarazione social a Immobile

12 giugno 2021 a

Azzurri protagonisti in campo col successo contro la Turchia nella gara di apertura di Euro 2020 (3-0 il risultato finale). Italia che vince anche sui social, sugli spalti (finalmente con il pubblico) e negli ascolti tv (altissimi). Sui social interazioni a non finire e fra i commenti, fra gli account più seguiti, c'è quello di Jessica Melena, la moglie di Ciro Immbibile.

Jessica Melena da urlo, scatto sexy in bikini per lady Immobile

L'attaccante della nazionale ha segnato uno dei tre gol con i quali gli azzurri hanno vinto questa sfida. Sugli spalti c'erano anche loro, le wags azzurre a sostenere i compagni impegnati in campo. Jessica Melena a fine partita ha fatto un post con dedica al marito, Ciro Immobile: "Gol e assist: grande amore mio. E che emozione tornare di nuovo qui!". Orgogliosa e bellissima: Jessica appare in foto con la maglia dell'Italia. Non solo, ci sono anche le stories di Instagram.

Jessica Melena non era affatto sola, ha seguito infatti la partita di ieri sera 11 giugno 2021, in compagnia di un'altra wag, la compagna di Insigne. Lei e Jenny hanno anche condiviso alcuni scatti sui social.

Lady Immobile ha voluto orgogliosamente mostrare sul suo profilo Instagram anche alcuni titoli di giornali stranieri dedicati alla vittoria di ieri: con il suo Ciro come uomo copertina. Le mogli dei calciatori della Nazionale sono seguitissime soprattutto su Instagram e la moglie di Immobile da sempre condivide (come Jenny Insigne), foto di vita privata oltre che legata alle imprese del marito. Come quella di ieri sera con la vittoria dell'Italia sulla Turchia che il giorno dopo sta diventando un vero e proprio fenomeno social. Grazie anche a questi scatti dalle tribune, riaperte al pubblico dopo 15 lunghi mesi per via delle restrizioni dovute alla pandemia.

