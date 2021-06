Euro 2020, Italia-Turchia: il gatto "indovino" Achille ha fatto il suo pronostico

11 giugno 2021 a

Come finirà Italia-Turchia che inaugura Euro 2020, stasera venerdì 11 giugno 2020? Ce lo dice il gatto Achille, che vive nel Museo dell'Ermitage di San Pietroburgo. Il gatto "oracolo", è tornato a pronosticare i risultati delle partite di UEFA Euro 2020 che si giocheranno in giro per l'Europa a partire da stasera, 11 giugno alle 21, allo stadio Olimpico di Roma.

Ad aprire la manifestazione continentale sarà l'Italia di Roberto Mancini che sfida nel Gruppo A la Turchia di Senol Gunes. E Achille ha già pronosticato la vittoria degli Azzurri. Achille ha un nome. Il gatto è stato l'oracolo durante la FIFA Confederations Cup 2017, per la quale avrebbe indovinato la vincitrice di quattro partite, e ha fatto le sue previsioni durante la Coppa del Mondo FIFA 2018 centrando i risultati di altre quattro gare. Achille, fa notare Il Giornale di Vicenza, ha "accettato" l'offerta di ricoprire lo stesso ruolo anche per il Campionato Europeo. Il felino è sordo dalla nascita.

Secondo gli esperti ha dimostrato una capacità intuitiva incredibile: fa le sue previsioni scegliendo una delle due ciotole con il cibo che gli viene offerto da mangiare. Entrambe hanno accanto le bandiere dei Paesi partecipanti alle partite.

Achille non è il primo animale a saper predire i risultati sportivi: il polpo Paul, infatti, con i suoi tentacoli era arrivato persino a prevedere la vittoria della Spagna nella finale dei Mondiali del 2010 in Sudafrica. Achille per l'attesa partita di stasera non ha dubbi e il suo pronostico è per gli azzurri per questa sfida d'esordio attesissima e vedremo fra pochissimo (fischio d'inizio della sfida alle ore 21) se sarà riuscito a fare centro. Il popolo azzurro, ovviamente se lo augura.

