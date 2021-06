Genoveffa Darone, moglie di Lorenzo Insigne: la polemica sulla gelosia del giocatore

10 giugno 2021 a

a

a

Genoveffa Darone è nota per essere la moglie di Lorenzo Insigne, una delle colonne dell'Italia di Roberto Mancini pronta al debutto all'Europeo contro la Turchia, venerdì 11 giugno. Originaria di Napoli, è stata commessa in un negozio di articoli per la cura dei capelli e si è sempre dichiarata non molto appassionata di calcio, infatti non è sempre presente allo stadio durante le partite del consorte. Si è fatta conoscere al grande pubblico nel corso di una puntata de Le Iene, quando ha architettato uno scherzo ai danni del marito calciatore Lorenzo Insigne. Lei però non è la classica Wags del mondo del calcio, anzi, sembra essere restia a stare in prima fila.

In pubblico, è sempre apparsa infatti esclusivamente in compagnia del marito, alla quale è legata da un amore indissolubile, cementato anche dai figli. Sia Genoveffa, detta Jenny, sia Lorenzo sono originari di Frattamaggiore ed è lì che si sono conosciuti da bambini, per poi fidanzarsi quando erano poco più che adolescenti. Dopo una lunga pausa, si sono rimessi insieme dopo essersi incontrati di nuovo a una cena tra amici. Si sono sposati il 31 dicembre del 2012 e hanno messo al mondo Carmine e Christian.

Gaetano Castrovilli, la fidanzata Rachele Risaliti: "Per lui ho rinunciato a un lavoro a Milano"

Tornando allo scherzo de Le Iene, aveva provocato qualche polemica: "Mettere delle risatine quando lui insulta la moglie, la priva della sua libertà, le dà una sberla non è educativo anzi. E' inutile mandare in onda servizi sullo stalking o sulle donne colpite da acido e poi passare questo scherzo come intrattenimento positivo. Vergogna“. O ancora: “Il prossimo anno per la giornata contro la violenza sulle donne potete risparmiare tempo e denaro mandando in onda questo servizio. Vedere lei così sottomessa e lui darle due sberle, ma come avete potuto mandarlo in onda sapendo anche quanto lui possa influenzare i ragazzi”. Questo il tenore dei commenti (alcuni) dopo lo scherzo in cui Insigne si mostrava a dir poco geloso di sua moglie Genoveffa.

Jessica Melena, chi è la moglie di Ciro Immobile: sexy capo delle wags azzurre

Genoveffa Darone, detta Jenny, all'inizio del servizio ammetteva candidamente che Insigne le "proibisce di stare sui social" e che le "controlla il cellulare tutte le sere".

Euro 2020, l'Italia debutta con la Turchia: date e orari di tutti i match della Nazionale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.