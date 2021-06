Paola Egonu: "Ho amato una donna, ma non sono gay. Potrei stare anche con un uomo"

10 giugno 2021 a

Paola Ogechi Egonu è una campionessa italiana di pallavolo, vincitrice di tantissimi trofei, dagli Scudetti alle Champions League e Mondiali per Club. E' ovviamente una colonna della Nazionale azzurra. Nata a Cittadella, in provincia di Padova, il 18 dicembre 1998, sotto il segno del Sagittario, i suoi genitori, papà Ambi e mamma Sunday, sono entrambi nigeriani. Paola non ha mai trascurato la scuola. Si è diplomata in ragioneria, dove ha avuto ottimi voti; lei stessa si è considerata sempre una secchiona. Si è poi iscritta alla facoltà di Giurisprudenza. Il suo sogno è di diventare avvocato, per poter mettere fine alle ingiustizie e alle sofferenze delle persone che si trovano in situazioni di svantaggio.

Per quanto riguarda la vita privata, ha avuto in passato una fidanzata ma recentemente si è lasciata andare a uno sfogo sul suo orientamento sessuale: "Ho ammesso di amare una donna (e lo ridirei, non mi sono mai pentita) e tutti a dire: ecco, la Egonu è lesbica. No, non funziona così. Mi ero innamorata di una collega, ma non significa che non potrei innamorami di un ragazzo, o di un’altra donna - ha sottolineato tempo fa -. Non ho niente da nascondere però di base sono fatti miei. Quello che deve interessare è se gioco bene a volley, non con chi dormo".

La Egonu ha ammesso tuttavia di avere un rapporto particolare con l’amore. “Io sono una pazza che si innamora a prima vista, in due secondi - ha affermato -. Non sto lì a pensarci, parto come un treno. Poi prendo anche i miei bei due di picche, batoste micidiali, però almeno me la vivo al cento per cento, senza rimorsi. Devo dire - ha poi aggiunto - che l’idea del grande amore non mi fa impazzire: mi interessa ciò di cui ho bisogno in una certa fase della mia vita, non deve per forza essere per sempre. Però sono incoerente perché credo che il matrimonio sia un’istituzione fantastica. Forse ho le idee un po’ confuse". Paola Egonu è ospite a Venus Club, nella puntata di giovedì 10 giugno, su Italia1.

