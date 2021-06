Gaetano Castrovilli, la fidanzata Rachele Risaliti: "Per lui ho rinunciato a un lavoro a Milano"

10 giugno 2021 a

Gaetano Castrovilli è stato convocato in extremis da Roberto Mancini per l'Europeo ormai imminente. Venerdì 11 giugno infatti l'Italia debutta all'Olimpico contro la Turchia e il centrocampista della Fiorentina è stato chiamato (mentre era in vacanza) al posto dell'infortunato Lorenzo Pellegrini. Per quanto riguarda la vita privata, Castrovilli è fidanzato con Rachele Risaliti, Miss Italia 2016.

Una relazione nata nel 2019 e che sembra andare a gonfie vele. Castrovilli guadagna 1,4 milioni di euro netti. Un livello salariale che tuttavia sembra destinato a crescere nel corso delle prossime stagioni, considerato come il giocatore sia corteggiato da tempo dalle big della Serie A, Inter in particolare. Castrovilli dovrebbe comunque rimanere in Viola pure nella prossima stagione.

Ha iniziato la sua carriera nel Bari, nel 2008. Dopo aver fatto tutta la trafila ha esordito in Serie B il 22 maggio 2015, nella gara tra i galletti e lo Spezia terminata con la vittoria dei liguri per 1-0. Passato nel 2017 alla Fiorentina, è stato quindi mandato a farsi le ossa alla Cremonese, prima di rientrare in Toscana nell’estate del 2019. Qui ha esordito in Serie A il 24 agosto 2019, nella gara interna con il Napoli persa 4-3. Da quel momento ha collezionato 62 gare e 8 reti.

Tornando alla vita privata, recentemente la fidanzata di Castrovilli, Rachele Risaliti, ha parlato di lui: "Pregi? E' solare e giocoso e questo mi fa stare bene. Il difetto? Vuole sempre avere ragione. Con lui è stato un colpo di fulmine, tanto da rinunciare a trasferirmi a Milano per avere più opportunità di lavoro, e sono sempre più innamorata", ha confidato lei. Così hanno trascorso il lockdown: "Lui giocava alla PlayStation ma ovviamente ha fatto anche l’allenamento che gli è stato assegnato dalla Fiorentina. Io mi sono allenata con un personal trainer via Face-time o WhatsApp e ho guardato la tv. Oppure abbiamo usato i social insieme per mettere storie divertenti, fare challenge".

