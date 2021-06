Turchia-Italia, scommesse e pronostici: azzurri favoriti secondo i bookmaker

10 giugno 2021 a

Tutto pronto per la partita inaugurale del girone degli azzurri a Euro 2021. Turchia-Italia, in programma venerdì 11 giugno alle ore 21, vede i ragazzi di Roberto Mancini favoriti secondo i pronostici dei bookmaker e le scommesse degli utenti.

L’Italia spera di emulare l’esordio di 21 anni fa. L’11 giugno del 2000 gli azzurri batterono la Turchia e proprio nello stesso giorno il destino ripropone una gara che ha sempre portato bene al tricolore. Lo sanno bene gli esperti di 888sport.it, che puntano forte sugli uomini di Mancini, offerti a 1,53 nel debutto del gruppo A contro la squadra di Senol Günes, mentre l’impresa della Turchia all’Olimpico paga 8 volte la posta. Tra i precedenti più recenti ci sono due pareggi in amichevole, ma risalenti al 2002 e al 2006: l’ipotesi che si ripresenti il segno "X" è data a 3,80. Non sarà una sfida ricca di gol per i bookmaker che prediligono l’Under 2.5 a 1,61 contro l’Over a 2,35. Non molto probabile che entrambe le squadre vadano a segno, opzione offerta a 2,40.

Tra i risultati finali, il 2-1 di Euro 2000 a favore degli azzurri potrebbe riproporsi a 8,50, anche se lo score più probabile è la vittoria di misura a favore dell’Italia (l’1-0 a 5,20). Ciro Immobile e Andrea Belotti, entrambi quotati a 4,50, si iscrivono come possibili primi marcatori. Tra le fila turche invece gli occhi sono puntati sul centravanti del Lille Burak Yilmaz: un suo gol a sbloccare il match paga 10 volte la posta. Il calendario degli azzurri vede poi l'impegno di mercoledì sera contro la Svizzera (sempre alle 21) e di domenica contro il Galles (alle ore 18). Dall'esito del girone dipenderà l'accesso al turno successivo del massimo torneo continentale, rinviato a quest'anno a causa della pandemia di Covid 19.

