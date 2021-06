Il Barcellona vuole sfilare Pellegrini alla Roma

Il centrocampista è in Nazionale e si è infortunato: aggregato Castrovilli

Il Barcellona fa sul serio per Lorenzo Pellegrini. In cerca di rinforzi per il centrocampo e ormai sfumato l’obiettivo Georginio Wijnaldum, diretto al Psg, il club blaugrana ha messo nella lista dei desideri il 24enne giocatore della Roma e della Nazionale italiana. Pellegrini, in scadenza di contratto con i giallorossi nel giugno 2022, ha finora rifiutato le proposte di rinnovo. Stando al Mundo Deportivo il Barcellona ha già presentato un’offerta per il centrocampista, favorevole a traslocare al Camp Nou. La clausola rescissoria è di 30 milioni anche se l’Atalanta avrebbe un diritto di prelazione stimato, da alcune indiscrezioni, in 20 milioni. Oltre ai catalani, Pellegrini interessa anche al Liverpool, in cerca del sostituto di Wijnaldum e all’Atlético Madrid.

Intanto, la Figc ha richiesto alla Uefa la possibilità di sostituire Lorenzo Pellegrini che, nel corso dell’allenamento di ieri, ha accusato un infortunio. Sottoposto ad accertamenti diagnostici questa mattina, il giocatore resterà comunque nel gruppo della Nazionale che questa mattina si trasferirà a Roma. In via cautelativa e in attesa di riscontro da Uefa, si aggregherà al gruppo a Roma il centrocampista Gaetano Castrovilli.

