I 116 anni del Perugia, in un video l'incredibile coreografia dei tifosi per il compleanno del club

Una coreografia da brividi per celebrare i 116 anni del Perugia "folle amore nostro". Così i gruppi della Nord hanno voluto festeggiare il compleanno del club biancorosso. Tutto immortalato in un video in cui si vede la scritta Perugia - creata dai tifosi disposti in gradinata seguendo la forma delle lettere - illuminata al ritmo del coro scandito e urlato a squarciagola in un Curi che risplende nella notte anche grazie ai fuochi d'artificio. Dopo il compleanno dei 115 anni, un'altra grande sorpresa quella diventata poi virale in tutta la giornata odierna - mercoledì 9 giugno 2021 - in cui ricorre la nascita dell'Ac Perugia.

I tifosi poi hanno in programma un momento conviviale in serata tenendo sempre d'occhio le normative anti Covid. Un'altra, l'ennesima, prova d'amore dei tifosi del Perugia che in quest'anno lontano dallo stadio Curi a causa della pandemia non hanno fatto mancare il loro apporto nei momenti chiave del campionato e nelle ricorrenze che raccontano la storia del club. Le immagini, pubblicate sulla pagina facebook Curva Nord Perugia, hanno fatto immediatamente il giro dei social e del web.

"Caro nostro Grifo, è stato un anno molto difficile e complicato per tante ragioni ma tu sei stato capace di volare in alto ancora una volta e darci la forza per riprendere un cammino che avevamo perso. Nel giorno del tuo compleanno ti auguro con tutto il cuore di essere sempre così importante per me e per i tuoi splendidi tifosi che non perdono occasione, come nei giorni scorsi, di dimostrarti tutto il loro amore. Auguri per il tuo 116esimo compleanno” è la lettera pubblicata dal presidente Massimiliano Santopadre, sul sito internet del club appena promosso in Serie B nove mesi dopo la cocente retrocessione in C.

