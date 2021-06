Volley Superlega, la Sir presenta Giannelli ai tifosi

Appuntamento, sabato 12 alle 17, al Quasar Village di Ellera di Corciano

L’appuntamento è di quelli da circoletto rosso. Segnare in agenda: sabato 12 giugno, ore 17, Quasar Village di Ellera di Corciano. Per tutti gli appassionati del grande volley e tifosi della Sir è il giorno della presentazione ufficiale di Simone Giannelli, il colpo del mercato pallavolistico di Superlega. Il palleggiatore della nazionale si allena, ormai da qualche settimana, con il Ct Blengini all’Acquacetosa di Roma, sede del centro federale, in vista delle Olimpiadi di Tokyo in programma dal 23 luglio all’8 agosto.

Approfittando del week end libero concesso dal commissario tecnico, la Sir ha organizzato l’evento che si svolgerà in presenza dei tifosi, seppur con tutte le precauzioni previste dalla normativa vigente. Simone Giannelli, nativo di Bolzano, 25 anni il 9 agosto, 200 centimetri di talento ed esplosività vant a dispetto della giovane età, una carriera già importante ricca di esperienze e vittorie vissute con le maglie di Trento e della nazionale azzurra.

