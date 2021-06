Moto Gp, Valentino Rossi medita il ritiro a fine mese

La notizia diffusa dalla stampa spagnola dopo i deludenti risultati del nove volte campione del mondo

Valentino Rossi potrebbe ritirarsi a metà stagione, prima della pausa estiva. A riportare questo scenario, in Spagna, è El Periodico de Catalunyà secondo cui i deludenti risultati che sta ottenendo in questo 2021 starebbero spingendo il campione pesarese a dire basta con il mondo delle due ruote a fine mese, prima della sosta.

Quest’anno il pilota della Yamaha Petronas è finito in zona punti solo in 3 dei 7 Gp disputati e si trova al 19° posto in classifica mondiale, già 100 punti dietro il leader - in sella alla Yamaha - Fabio Quartararo. I prossimi due appuntamenti in calendario, il 20 giugno al Sachsenring e il 27 ad Assen, potrebbero essere determinanti per il futuro a breve termine del nove volte campione del mondo

