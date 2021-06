Calcio, ora è ufficiale: Inzaghi nuovo allenatore del Brescia

Il neo tecnico: "Felice e orgoglioso, piazza importante e ricca di storia"

09 giugno 2021 a

a

a

Il Brescia comunica "di aver affidato la guida tecnica della prima squadra a Filippo Inzaghi". "Inizia una nuova avventura per me e non posso che essere felice ed orgoglioso di entrare a far parte del Brescia. Ringrazio il Presidente Massimo Cellino e il Direttore per questa opportunità e per aver mostrato fin da subito grande interesse e fiducia nei miei confronti. Sono carico e darò tutto me stesso per ricambiarla e far sì che questa piazza, così importante e ricca di storia, possa essere orgogliosa di me, dei ragazzi e di tutto il Club. Forza Brescia".

Conte non guiderà il Tottenham, il progetto tecnico non convince

Queste le prime parole dell’allenatore delle Rondinelle ai canali ufficiali. La presentazione di Inzaghi al BSFC Official Store di via Solferino a Brescia. Si chiude, quindi, con l'ufficialità l'arrivo di Inzaghi ormai nell'aria da alcuni giorni. Super Pippo è reduce dalla sfortunata esperienza con il Benevento retrocesso in serie B dopo una stagione che faceva presagire esiti completamente diversi.

Donnarumma al Psg, guadagnerà 12 milioni a stagione per i prossimi cinque anni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.