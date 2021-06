Jannik Sinner eliminato dal Roland Garros: troppo forte Nadal, vince 7-5, 6-3, 6-0

07 giugno 2021 a

a

a

Niente da fare per Jannik Sinner, che vede interrompersi agli ottavi la sua avventura al Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam. L’altoatesino, numero 19 del ranking, è stato battuto e eliminato da Rafa Nadal. Il maiorchino, numero tre del tabellone e del ranking, si è imposto nettamente in tre set con il punteggio di 7-5, 6-3, 6-0 in due ore e 20 minuti, qualificandosi per i quarti di finale. Giornata amara per il tennis azzurro che presentatosi in forze al quarto turno ha visto oltre a quella di Sinner, anche l'eliminazione di Musetti che ha lottato come un leone contro Djokovic riuscendo anche a vincere i primi due set prima del ritorno del campione serbo. Avanza ai quarti solo Berrettini grazie alla coincidenza fortunata del ritiro di Federer.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.