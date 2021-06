Musetti illude contro Djokovic al Roland Garros, poi crolla: il serbo sfiderà Berrettini

07 giugno 2021 a

a

a

Illusione durata due set. Poi Musetti, complice anche un guaio fisico, è crollato fino al ritiro sul punteggio di 6-7, 6-7, 6-1, 6-0, 4-0 in favore del serbo. Il giovane talento di Carrara ha regalato spettacolo nei primi due set, vinti entrambi al tie break, una specialità per l'azzurro.

Lorenzo Musetti, chi è il talento che sta stupendo tutti: la passione per musica e cucina

Poi però la reazione di Nole è stata rabbiosa, con un parziale di 22 game a 1 ha ribaltato l'esito del match, fino appunto al ritiro di Musetti avvenuto durante il quinto set sul punteggio di 4-0 per il numero uno al mondo. Il 19enne toscano, numero 76 al mondo, ha messo a dura prova il serbo numero uno del ranking, combattendo per tre ore e 28 minuti. Al quinto, Musetti ha dovuto ritirarsi per problemi muscolari. Per Lorenzo comunque solo applausi per la sua avventura al Roland Garros.

Berrettini vola ai quarti del Roland Garros senza giocare, Federer annuncia il forfait

A questo punto Djokovic sfiderà ai quarti di finale un altro italiano, Matteo Berrettini, che si è qualificato senza giocare per via del ritiro di Roger Federer.

Musetti, derby al Roland Garros contro Cecchinato ma niente fidanzata: "Non ho tempo"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.