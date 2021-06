Lorenzo Musetti, chi è il talento che sta stupendo il mondo del tennis: la passione per musica e cucina

07 giugno 2021 a

a

a

Lorenzo Musetti fa parte della nuova onda azzurra che sta crescendo alle spalle di Fognini e si candida a ruoli di altissimo livello nel tennis mondiale. Originario di Carrara, il talentuoso tennista italiano ha 19 anni e ha chiuso maggio con il suo best ranking: posizione numero 76. Ma la sua carriera è in grande ascesa.

Sinner, da Nadal alle qualità della fidanzata Maria: "Mi colpisce per la sua indipendenza"

Ma chi è il giovane talento italiano? Sin da giovane ha fatto intravedere ampi sprazzi della sua classe: cristallina. Tra gli Under 18 ha vinto sette titoli, tra cui gli Australian Open nel 2019, all'età di 16 anni, quando è diventato il più giovane italiano di sempre a essersi aggiudicato uno Slam a livello juniores. Dopo aver iniziato a giocare all'età di 4 anni è cresciuto nell'ambito dei programmi federali. Destrimano, gioca il rovescio a una mano. e da un anno ha trasferito la sua residenza a Monte Carlo.

Berrettini vola ai quarti del Roland Garros senza giocare, Federer annuncia il forfait

Nel 2020 si è fatto scoprire dal grande pubblico raggiungendo gli ottavi agli Internazionali d'Italia a Roma, poi conquistando il suo primo titolo Challenger, agli Internazionali di Forlì, a cui partecipa con una wildcard e volando sino alla finale dove sconfigge in due set Thiago Monteiro in due tie-break. Quindi raggiunge la sua prima semifinale Atp a Pula (primo tennista al mondo nato nel 2002). Single, Musetti ha due tatuaggi sul corpo che richiamano la sua passione per il tennis (una racchetta) e poi un cardiogramma sul braccio sinistro. Ama Federer, cucinare ed è un grande appassionato di musica.

Fognini e il sesso con Flavia Pennetta: "Tra le 12 e le 15 volte a settimana"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.