Sinner, da Nadal alle qualità della fidanzata Maria: "Mi colpisce per la sua indipendenza"

Tutto pronto per l'ottavo di finale tra Jannik Sinner e Rafa Nadal. Per l'altoatesino si tratta di una doppia rivincita, considerando le sconfitte al Roland Garros dello scorso anno e ai recenti Internazionali di Roma. Ora nuova chance per il giovane talento azzurro nel torneo del Grande Slam sulla terra rossa di Parigi, dove Sinner è reduce appunto da tre turni superati in crescendo.

Dal primo contro il francese Herbert, in cinque set e nel quale ha salvato pure un match point, alla partita vinta contro lo svedese Ymer in autorità per tre set.

A questo punto è chiamato all'impresa contro il plurivincitore del torneo, un Rafa Nadal che fino a questo momento non ha dato alcun cenno di flessione. Intanto di Sinner si parla continuamente, tra carriera (tutti lo definiscono un predestinato) e vita privata, in cui ora risulta fidanzato con la modella e influencer Maria Braccini. Lei ha 21 anni, poco più grande del tennista e su Instagram può contare quasi 60mila follower.

Qualche tempo fa Sinner ha parlato di lei: "E' carina e comprende le mie esigenze da tennista. Sa che il tennis in questo momento è la mia priorità e non mi mette alcuna pressione", ha spiegato il ragazzo di Sesto Pusteria. Il flirt è iniziato a settembre 2020, poi lo stesso Sinner ha confermato di aver al suo fianco la bella influencer Maria. Ne ha parlato apertamente in una intervista rilasciata a Rai sudtirolese: "Certo che si può conciliare lo sport con l'amore - ha sottolineato -. Anzi, è bello tornare a casa la sera, magari dopo una giornata complicata o faticosa per gli allenamenti e trovare qualcuno che si prende cura di te. Maria è molto tenera e affettuosa, ma anche molto indipendente e questa è la qualità che mi colpisce di più". Ora però testa a Nadal.

