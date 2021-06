Euro 2020, Busquets positivo al Covid: rabbia della Spagna

Foto: adnkronos.com

La federazione calcio è inferocita per i mancati vaccini ammessi invece per gli atleti olimpici

Il caso Busquets agita la Spagna a pochi giorni dall’inizio dell’Europeo. Il capitano della Roja è risultato positivo al Covid e nella rosa c’è ora forte preoccupazione per possibili contagi: il centrocampista ha anche disputato un’ora nell’amichevole di venerdì con il Portogallo. Nei prossimi giorni i nazionali di Luis Enrique dovranno allenarsi individualmente in attesa che del nuovo giro di tamponi.

E a tenere banco è anche la polemica tra la Federcalcio spagnola e il governo. Negli ultimi due mesi la Rfef aveva chiesto più volte l’autorizzazione a vaccinare la nazionale di calcio in vista dell’Europeo, respinta dal ministro della Salute che invece ha dato il via libera per gli atleti olimpici. La positività di Busquets ha scatenato la rabbia della Federazione, che ora spera di poter ottenere l’ok per il vaccino ai nazionali nelle prossime ore.

