Italia-Repubblica Ceca, probabili formazioni e dove vederla in tv: c'è la new entry Pessina

Manca ormai una settimana esatta dall'esordio dell'Italia a Euro2020 contro la Turchia all'Olimpico di Roma. La Nazionale quindi scende in campo venerdì 4 giugno per l'ultima amichevole prima del torneo. Al Dall'Ara di Bologna l'avversaria è la Repubblica Ceca. La novità principale è Pessina, aggregatosi in extremis per via dell'infortunio (l'ennesimo) rimediato da Sensi. Per il centrocampista dell'Inter l'Europeo è finito prima di iniziare.

Il ct, nella conferenza stampa della vigilia, ha poi lanciato il giovane attaccante del Sassuolo Giacomo Raspadori: "E' un giocatore diverso da Immobile e Belotti, potrebbe rappresentare il futuro della Nazionale - ha spiegato -. Ha qualità tecniche straordinarie, spero possa fare come Paolo Rossi". Tornando all'amichevole contro la Repubblica Ceca, il bilancio tra le due formazioni è in perfetto equilibrio: due successi per parte e due pareggi in sei confronti. Nel match di venerdì 4 giugno out anche Verratti, sicuro assente contro la Turchia e probabile spettatore anche con la Svizzera, e Pellegrini. Verso il riposo i due reduci dalla finale di Champions League, Emerson Palmieri e Jorginho: davanti, invece, Berardi è favorito su Chiesa, con Immobile che dovrebbe partire titolare nel ruolo di centravanti. Tra gli ospiti, dal 1' il blucerchiato Jankto e l'ex conoscenza della Serie A Schick. In panchina, invece, il "veronese" Barak.

Queste le probabili formazioni. Italia: Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne. Ct: Mancini. (A disposizione: Meret, Sirigu, Acerbi, Bastoni, Di Lorenzo, Emerson Palmieri, Toloi, Cristante, Belotti, Chiesa, Raspadori). Repubblica Ceca: Vaclik; Coufal, Celustka, Brabec, Boril; Masopust, Soucek, Darida, Krael, Jankto; Schick. Ct: Silhavy. Il match è in programma alle ore 20.45 allo stadio Renato Dall'Ara di Bologna e sarà visibile in esclusiva in diretta in chiaro su Rai1. Inoltre sarà disponibile in streaming su Rai Play.

