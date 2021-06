Fognini e il sesso con Flavia Pennetta: "Tra le 12 e le 15 volte a settimana"

04 giugno 2021 a

a

a

Fabio Fognini è un tennista tra i più famosi in Italia, vincitore tra gli altri tornei del Master 1000 di Montecarlo nel 2019. Non si è mai sottratto neanche a domande piccanti: "Si acchiappa a fare il tennista? Sì, si acchiappa. Ho molte fan che mi mandano foto hot su Instagram ma tanto c’è il mastino che mi controlla il cellulare", ha affermato Fognini riferendosi ovviamente alla moglie Flavia Pennetta, l'unica italiana a vincere un torneo del Grande Slam, gli Us Open.

Fognini da urlo al Roland Garros, demolisce Fucsovics e avanza al terzo turno

Inevitabili le domande più intime alle quali lo hanno sottoposto gli inviati de Le Iene tempo fa sul rapporto con l’ex campionessa degli Us Open: “Con lei faccio sesso 12-15 volte a settimana, anche prima dei match”, ha affermato il tennista. E durante i tornei? “Lo faccio 7-8 volte. Da quanto tempo non faccio l’amore con Flavia? 14 giorni, 12 ore e 27 minuti. Posizione preferita? Normale", ha confidato.

Fabio Fognini soffre, ma batte Krajinovic e vola a quarti di Montecarlo

Negli ultimi giorni Fognini si è sentito tuttavia più ammaccato per la fatica delle partite ravvicinate: "La vecchiaia? Lo dicono i capelli, dovrò farmi l'intervento prima o poi. Rafa Nadal mi ha detto che c'è già passato, ma io ho una fifa", ha sottolineato. Insomma, i capelli possono aspettare, il presente dice che il ligure è ancora competitivo, nonostante l'intervento subìto ad entrambe le caviglie l'anno scorso: "Le mie caviglie sono le più giovani di sempre - ha commentato - E' sul recupero che sto notando che faccio più fatica, non ho più vent'anni, accidenti. Soprattutto quando sei stato tanto fermo, e gli ultimi due anni sono stati troppo particolari, non si è giocato. Io continuo a fare il mio finché avrò voglia e avrò questo fuoco dentro, per il resto è giusto, e penso sia normale, che ci sia questo cambio generazionale: agli altri auguro il meglio. Da italiano sono contento perché per i prossimi dieci anni siamo a posto con questi ragazzi".

Stasera in tv 19 settembre, su Canale5 torna "Tu Si Que Vales": l'ospite è Flavia Pennetta

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.