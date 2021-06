Roland Garros 2021, racchetta e foto sexy: chi è Yana Sizikova la tennista arrestata per partite truccate

04 giugno 2021 a

E' stata arrestata dalla Gerdarmeria appena fuori dalla sala massaggi. Scandalo al Roland Garros. La tennista russa Yana Sizikova è accusata di aver truccato degli incontri per pilotare le scommesse. Ma chi è la russa finita al centro dello scandalo? Classe 1994, di Mosca è una specialista del doppio. Numero 101 al mondo in doppio e numero 765 in singolare, è stata accusata dopo una lunga indagine della polizia di Parigi, partita nell'ottobre scorso.

Non è una tennista di primo piano, ma sicuramente è una tennista che si fa notare per la sua bellezza. Una delle più affascinati atlete del circuito. Lei è molto attiva anche sui social. Numerose le foto a Mosca con la famiglia ma anche quelle delle vacanze a Dubai oppure Bali dove qualche mese fa si è fatta fotografare nuda all'interno di una vasca riempita di petali di fiore. Numerosi anche gli scatti con il fidanzato. Insomma nulla che lasciava pensare a qualcosa di losco. Invece l'inchiesta che l'ha travolta parla di un giro di scommesse sui match. Ha un tatuaggio sull'inguine che ama mettere in mostra nelle foto in costume che ama condividere sui social.

Ora la sua esistenza potrebbe essere compromessa dall'inchiesta. Secondo il quotidiano "Le Parisien", la Sizikova aveva appena terminato la partita di doppio di primo turno insieme ad Ekaterina Alexandrova (persa contro le australiane Ajla Tomljanovic e Storm Sanders) quando è stata raggiunta dalla polizia francese. Le guardie di sicurezza del torneo hanno cercato di impedire l'arresto, ma senza successo. La giocatrice è stata poi condotta nei locali del Servizio centrale per le Corse e Giochi della polizia giudiziaria. L'attenzione degli inquirenti è sul match di doppio del primo turno che l'anno scorso la tennista russa ha giocato in coppia con l'americana Madison Brengle contro le romene Andreea Mitu e Patricia Maria. Se le romene, favorite, avevano rispettato i pronostici vincendo (7-6, 6-4), i sospetti si erano concentrati sul 5° gioco del 2° set.

