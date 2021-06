Perugia, c'è Alvini in pole per la panchina

L'ex Reggiana candidato numero uno per la successione di Caserta che andrà al Benevento

Fabio Caserta è sempre più lontano. Massimiliano Alvini si avvicina. La svolta sulla panchina del Perugia sembra cominci a concretizzarsi. L’ex tecnico della Reggiana, società da cui si è congedato al termine di questa stagione, pare fosse molto vicino al Chievo. Prima che il Grifo mostrasse interesse. Ecco allora che l’allenatore originario di Fucecchio può essere considerato un più che papabile candidato alla successione di Caserta.

Classe 1970, Alvini è un tecnico relativamente “giovane”. Affamato. E con un passato “originale”. Fino a 7 anni fa, al 2014, lavorava nell’azienda di famiglia. Ruolo: rappresentante di suole per calzature. Ma, evidentemente, il calcio calzava a pennello per Alvini che nel 2013 arriva in Seconda Divisione di Lega Pro con il Tuttocuoio. Il resto è storia più o meno recente. L’esperienza alla Pistoiese nel 2015-2016 dove viene esonerato dopo 30 giornate, e poi quella all’Albinoleffe, fino al biennio alla Reggiana che conduce in Serie B nel 2019-2020. Una cavalcata che gli permette di vincere la Panchina d’Oro di Serie C. Nell’annata appena andata in archivio, la società emiliana retrocede in Lega Pro ma Alvini - che a Reggio Emilia ha utilizzato una difesa a tre su cui potrebbe basarsi il Grifo del futuro - pare possa riprendersi subito la Serie B proprio con il Perugia. Nelle scorse ore, sono stati accostati al club di Pian di Massiano anche Aimo Diana, allenatore del Renate appena andato fuori dalla corsa alla cadetteria e vicino, vicinissimo proprio alla Reggiana con cui avrebbe un accordo, e Moreno Longo, impegnato nei playoff di Lega Pro con l’Alessandria prossimo a disputare le semifinali. Ma Alvini, ad oggi, sembra sia in pole.

Prima, però, c’è da risolvere l’affaire Caserta. Il tecnico che ha riportato il Perugia in serie cadetta, nel faccia a faccia che ha avuto martedì con i vertici dirigenziali biancorossi ha reso noto l’interesse di un club nei suoi confronti. Quel club è il Benevento che per mettere sotto contratto l’ex allenatore della Juve Stabia vincolato al Grifo per altri due anni, però, dovrà versare un cospicuo indennizzo di natura economica alla società di Pian di Massiano. La situazione è in evoluzione. I rapporti tra i presidenti delle due società, Santopadre e Vigorito, sono ottimi ma il primo non è intenzionato a fare sconti. Ecco allora che si sta trattando per dirimere quanto prima la questione. Già nel fine settimana? E’ possibile. Sciolte definitivamente le nubi sul futuro di Caserta, il Perugia affonderà il colpo sul nuovo allenatore. Che potrebbe essere Massimiliano Alvini.

