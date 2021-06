Allegri-Juve, il vertice: il tecnico è pronto a salutare Ronaldo

03 giugno 2021 a

a

a

Primo giorno da nuovo tecnico della Juventus per Max Allegri per quello che sarà per tutti l'Allegri-bis. Alla Continassa è andato in scena il primo confronto tra l'allenatore e i dirigenti bianconeri con l'obiettivo di pianificare la nuova stagione. Arrivato nel quartier generale bianconero nel primo pomeriggio a bordo di un Suv Alfa Romeo, Allegri era stato preceduto dai componenti del suo staff: il vice allenatore Landucci e il collaboratore tecnico Dolcetti. Presente anche Marco Storari, professional’s talent development della Juve. Presenti il vicepresidente Pavel Nedved e il nuovo capo dell'area tecnica Federico Cherubini, mentre era assente il presidente Andrea Agnelli.

Cristiano Ronaldo è in vendita: la Juventus ha fissato il prezzo

Affrontate le questioni organizzative e logistiche, le amichevoli estive, ma sopratutto il tema del mercato. Nessuna rifondazione, bensì qualche aggiustamento. Molto però dipende dalla conferma o meno di Cristiano Ronaldo con Allegri pronto a farne a meno. Il portoghese potrebbe lasciare il bianconero per approdare al Psg (e nel caso farebbe il percorso inverso Mauro Icardi). Ma al tecnico preme in particolar modo il tema delle conferme dei suoi fedelissimi: il rinnovo di Chiellini, la permanenza con prolugamento del contratto di Dybala, la conferma di Morata in prestito sono tre punti nevralgici per Allegri. A cui non dispiacerebbe il ritorno a Torino di Miralem Pjanic, che del resto ha già dato il suo sì. L'operazione però resta complessa e resta in piedi quella per Locatelli (Sassuolo) da tempo accostato alla Vecchia Signora.

Juventus, torna Max Allegri: esonerato Pirlo. L'allenatore ha raggiunto l'accordo

A proposito di fedelissimi, alla Continassa sembra destinato a tornare anche Andrea Barzagli, per rinforzare lo staff del tecnico. Alle 16.30 l’auto di Allegri ha lasciato la Continassa: il primo passo per la Juventus che verrà è stato fatto. In attesa di sapere chi saranno gli eventuali nuovi volti, domani sarà il tempo di dire addio a Paratici. Per lui radiomercato parla di sirene inglesi: il Tottenham.

Dybala torna al centro del progetto Juve: contratto da 10 milioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.