Marco Cecchinato vince e vola al terzo turno del Roland Garros. Sono cinque gli azzurri qualificati

Marco Cecchinato stacca il pass per il terzo turno del Roland Garros, seconda prova stagionale del Grande Slam, in corso di svolgimento sui campi in terra battuta di Parigi. Il ventotenne siciliano, numero 83 del ranking, ha superato l’australiano Alex De Minuaur, numero 22 Atp e 21 del tabellone, con il punteggio di 6-4, 6-1, 3-6, 6-1 in due ore e mezza di gioco. Prossimo avversario di Cecchinato sarà il connazionale Lorenzo Musetti per un derby tutto azzurro che - per forza di cose - diminuirà la folta truppa di italiani avanzati nel tabellone maschile. Sono infatti cinque gli italiani al terzo turno: ci sono anche Fognini, Sinner e Berrettini.

