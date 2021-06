Manuel Bortuzzo, dopo la sparatoria un nuovo amore: la fidanzata è Federica Pizzi

03 giugno 2021 a

Manuel Bortuzzo è un nuotatore italiano, purtroppo sfortunato. Un colpo di pistola ha interrotto la sua ascesa agonistica. Anche se nel novembre del 2019, intervenendo a Che tempo che fa, ha confessato che potrebbe esserci ancora una speranza. “La lesione midollare non è completa - ha spiegato -. Una notizia pazzesca, come tutto quello che ho fatto in questi nove mesi e ho sempre voluto tenere per me. Quando si parla di cose di cui non si è sicuri, con la medicina è sempre meglio andarci con calma”.

Ferito durante una sparatoria, forse per uno scambio di persona, Bortuzzo è rimasto paralizzato e ha visto sfumare avanti a sé il sogno delle Olimpiadi. Nato a Trieste nel 1999, a 19 anni si è trovato a rimodulare la sua esistenza in vista di un percorso senza più certezze. Il nuotatore è cresciuto a Treviso, e si è formato sotto l’ala di Christian Galenda, che lo ha allenato nelle vasche del centro sportivo di Castelporziano.

Per quanto riguarda la vita privata, è stato fidanzato con Martina Rossi, che gli è rimasta vicina anche durante la tragedia che lo ha visto, suo malgrado protagonista. Nel giorno di San Valentino 2019, sul suo Instagram, Manuel ha condiviso la foto di un tenero bacio in ospedale e una dedica: “Ci prenderemo tutto". La mamma di Martina ha parlato in una vecchia intervista di cosa ha passato la figlia in quella situazione: “Non ha più voluto nuotare - ha sottolineato -. Ha smesso di andare in piscina, la sua passione da quando aveva 8 anni. Il 2 febbraio era uscita di sera per la prima volta per il compleanno di un’amica all’Infernetto e si è trovata all’improvviso catapultata in questa storia più grande di lei". Ora la storia tra Bortuzzo e Martina è finita, per lui c'è una nuova fidanzata: Federica Pizzi, la figlia della compagna del suo dentista. Bortuzzo è protagonista ne L'ultima gara, il docufilm in onda su Canale5 giovedì 3 giugno.

