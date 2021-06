Camila Giorgi, c'è la Gracheva al Roland Garros: altro selfie bollente con shorts e tacchi | Foto

02 giugno 2021 a

a

a

Camila Giorgi si prepara al suo secondo turno al Roland Garros, il torneo del Grande Slam in corso a Parigi sulla terra rossa. Dopo la vittoria con Petra Martic, per certi versi sorprendente, è pronta alla sfida contro la russa Gracheva. Ma prima non manca di fare la sua consueta scorribanda social. Qui mostra il suo lato più sexy, dimostrando la grande passione per la moda. E anche mercoledì 2 giugno, in una story su Instagram, è apparsa in un selfie bollente, completino sexy di colore lilla, con tanto di tacchi a spillo. Insomma, un vero e proprio schianto. L'auspicio tuttavia è che il talento di Camila si confermi anche in campo giovedì 3 giugno contro la russa Gracheva.

D'altronde non vinceva una partita al Roland Garros da tre anni e lo scorso anno era stata sconfitta proprio dalla connazionale Martina Trevisan nell’atipica edizione autunnale dello Slam parigino. Per ritrovare la vittoria contro la Martic, testa di serie numero 22, ha scelto quindi un match alquanto prestigioso e significativo. La Martic, oltre a essere una delle giocatrici più performanti su questa superficie, era reduce dalla semifinale di Roma e allenata da Francesca Schiavone. Al secondo turno dunque affronterà la ventenne russa Gracheva, in uno spicchio di tabellone rimasto orfano di Muguruza.

Camila Giorgi, debutto al Roland Garros: per lei selfie hot nell'hotel in cui alloggia | Foto

Intanto Camila ha continuato a far impazzire i suoi numerosi follower anche su Instagram. La Giorgi sui social infatti non dà spazio soltanto al tennis, tutt'altro. Per lei ci sono anche moda (ha recentemente creato un proprio marchio denominato Giomila) e semplicemente scatti sexy, in cui mette in risalto il suo fisico perfetto e la sua sensualità. Sulle stories di Instagram anche recentemente ha postato un video in cui appare all'interno dell'albero in cui alloggia proprio per preparare il torneo: Camila è davanti allo specchio impegnata in un selfie e indossa un paio di short di jeans che esaltano ancora una volta la sua linea. Dopo questo selfie, la vittoria contro la Martic. Ora stesso copione, con short stavolta lilla e tacchi a spillo. La Gracheva è avvisata.

Camila Giorgi, minigonna e tacchi: festeggia con le foto sexy vittoria d'esordio al Roland Garros 2021

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.