Sinner, attesa per il derby contro Mager al Roland Garros: "Il tennis è uno sport folle"

Jannik Sinner si appresta ad affrontare il secondo turno al Roland Garros, nel derby italiano con Mager, in programma giovedì 3 giugno. C'è molta attesa attorno al giovane altoatesino, grande speranza del tennis azzurro. Al primo turno ha superato in cinque set il francese Herbert, salvando pure un match point: "Il tennis è uno sport folle - ha affermato alla fine del match -. Oggi sono sopravvissuto e sono contento di essere al turno successivo. Per vincere una partita del genere bisogna essere forti mentalmente, specialmente al meglio dei cinque set. L’inerzia può cambiare in un gioco o a causa di un singolo punto; potevo farlo nel terzo set, quando ho recuperato due break e ho perso al tie break. Ci sono tanti momenti nel corso di una partita che possono farla svoltare. Sono contento di aver giocato con Pierre e di poter disputare un’altra partita a Parigi".

Intanto Sinner può trovare ancor più serenità nella storia d'amore che sembra andare avanti con la modella e influencer Maria Braccini: una relazione che dura da settembre 2020: "E' una ragazza semplice", ha confidato tempo fa.

A Rai Sud Tirolo Jannik ha poi aggiunto: “Certo che è possibile avere una relazione facendo questo lavoro - ha detto in una vecchia intervista -. Stiamo insieme da settembre, lei sa bene che lo sport è la mia priorità assoluta. Sa di cosa ha bisogno un atleta, è una tipa molto tranquilla e non mi mette alcuna pressione”. Tra i 32 match previsti (16 maschili e 16 femminili), giovedì 3 giugno è in programma appunto anche il derby azzurro tra Jannik Sinner, numero 18 del seeding, e Gianluca Mager, attorno alle 13 sul Campo Simonne Mathieu. La diretta tv della sfida sarà affidata ad Eurosport 1 e 2, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Eurosport Player e discovery, infine Oa Sport offrirà la diretta live testuale del match.

