Dybala si riprende la Juve: nuovo contratto da 10 milioni all'anno

02 giugno 2021 a

a

a

Ci voleva il ritorno in bianconero di Massimiliano Allegri per riportare Paulo Dybala al centro del progetto della nuova Juventus. Dopo un anno il giocatore argentino è più sicuro di essere ancora juventino. Il rinnovo del contratto che nell'era di Paratici sembra una chimera, ora è concreta realtà Agnelli ha dato il via libera al fresco responsabile dell’area tecnica Federico Cherubini di intavolare di nuovo la trattativa che appena due mesi fa sembra concludersi con addio quasi certo. La Juve offrirà a Dybala 10 milioni all'anno più i bonus. Accordo, quindi, più che vicino. Il 10 argentino è ora in vacanza a Cordoba con la fidanzata, Oriana Sabatini e attende un segnale dal club per far partire il suo agente: Jorge Autun.

Ronaldo saluta Pirlo: "Grazie Maestro, è stato un onore"

Il ritorno di Max Allegri., come detto, ha dato una accelerata decisiva alla trattativa e Paulo resta un punto di riferimento importante il gioco del tecnico toscano. D'altronde proprio con lui, nella stagione 2017-18 la Joya ha toccato il suo massimo con 26 gol. Non un dettaglio visto che poi, specialmente nella stagione appena passata, tra infortuni e incomprensioni tattiche, Dybala ha passato tanto (troppo) tempo fuori. E' arrivato, quindi, il momento di ripartire alla grande, in campo e con un contratto ricco. Insomma, sarà un anno da 10, come il suo amato numero. E non finisce qui.

Juventus, Arrivabene sarà il nuovo amministratore delegato

La Juventus targata 2021-2022 probabilmente non farà a meno neanche di Alvaro Morata. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la punta spagnola dovrebbe rimanere anche la prossima stagione, con la società bianconera che dovrebbe rinnovare il prestito con l'Atletico Madrid. I bianconeri pagheranno 10 milioni di euro per il prestito per un'altra stagione, con l'eventuale riscatto del cartellino del giocatore che sarà ridiscusso a giugno 2022. Infine proseguono le grandi manovre per rendere più robusto il centrocampo bianconero. Diversi i nomi nella lista del tecnico Allegri.

Cristiano Ronaldo è in vendita: la Juventus ha fissato il prezzo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.