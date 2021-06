Nazionale, i 26 convocati del ct Roberto Mancini per gli Europei 2021. Dentro Raspadori, tre gli esclusi. Chi sono

02 giugno 2021 a

Roberto Mancini ha diramato la lista definitiva dei convocati della nazionale italiana per gli Europei 2021. Sono 26 i calciatori chiamati dal commissario tecnico che ha deciso di lasciare a casa Gianluca Mancini della Roma, Matteo Pessina dell'Atalanta e Matteo Politano del Napoli. Spazio invece a Giacomo Raspadori del Sassuolo che invece è stato "ripescato". La comunicazione è arrivata a poche ore dalla scadenza per l'invio delle squadre, fissata per la mezzanotte del 1 giugno 2021. Restavano ancora due nomi da tagliare rispetto all'ultimo elenco di pre-convocati che il ct aveva annunciato la scorsa domenica. Raspadori, giovane attaccante del Sassuolo, è la grande sorpresa nelle scelte di Mancini: tagliato nella precedente scrematura, ha giocato i quarti di degli Europei Under 21 (Italia eliminata dal Portogallo) per poi essere richiamato a Coverciano per aggregarsi alla Nazionale.

La lista potrà essere modificata in caso i gravi infortuni o positività al Covid, potrà essere ancora modificato fino a Italia-Turchia, prima partita degli Europei in programma venerdì 11 giugno. Dall'inizio del torneo in avanti, in presenza di defezioni, sarà possibile sostituire soltanto i portieri. Questa la lista dei convocati. Portieri: Donnarumma (Milan), Meret (Napoli), Sirigu (Torino). Difensori: Acerbi (Lazio), Bastoni (Inter), Bonucci (Juventus), Chiellini (Juventus), Di Lorenzo (Napoli), Florenzi (Paris Saint Germain), Spinazzola (Roma), Toloi (Atalanta). Centrocampisti: Barella (Inter), Cristante (Roma), Jorginho (Chelsea), Locatelli (Sassuolo), Pellegrini (Roma), Sensi (Inter), Verratti (Paris Saint Germain). Attaccanti: Belotti (Torino), Berardi (Sassuolo), Bernardeschi (Juventus), Chiesa (Juventus), Immobile (Lazio), Insigne (Napoli), Raspadori (Sassuolo).

Venerdì 4 giugno gli azzurri sfideranno la Repubblica Ceca in amichevole a Bologna. Sarà l'ultimo test prima dell'inizio ufficiale di Euro 2020, che avverrà una settimana più tardi, venerdì 11 giugno, con Italia-Turchia in programma allo Stadio Olimpico di Roma. L'impianto della capitale ospiterà anche le due successive partite degli azzurri: Italia-Svizzera, mercoledì 16 giugno, e Italia-Galles, domenica 20 giugno. Sarà possibile seguire il cammino dell'Italia a Euro 2021 in Tv su Rai e Sky.

