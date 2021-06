Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid

Contratto triennale. Ma il club spagnolo potrebbe restare fuori dalla Champions

Con una nota sul suo sito internet, il Real Madrid comunica che "Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni". Domani la cerimonia della firma del contratto si svolgerà insieme al presidente Florentino Pérez. Più tardi Ancelotti parlerà alle 18 davanti ai media in una conferenza stampa online.

Ma non sono tutte rose e fiori per il club madrileno. La grana riguarda sempre la Superlega. Barcellona, Juventus e Real Madrid "penso che potrebbero restare fuori" dalla Champions League. Lo ha detto Javier Tebas, presidente della Liga, a proposito dello scontro tra i tre club e la UEFA sulla Superlega. Intervenuto a Gol TV, il numero 1 della lega calcio spagnola è stato interrogato sulla possibile sanzione che i club potrebbero ricevere per il loro coinvolgimento nel progetto e la sua risposta è stata travolgente: "Più che una sanzione, la UEFA potrebbe non iscrivere Madrid e Barça in Champions League".

