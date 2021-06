Marco Cecchinato vince e avanza nel Roland Garros 2021: battuto Uchiyama

01 giugno 2021 a

Esordio vincente per Marco Cecchinato al Roland Garros 2021. L'azzurro, nel primo turno dello Slam parigino che si sta disputando sulla terra rossa, ha avuto la meglio del giapponese Yasutaka Uchiyama in quattro set (6-3, 1-6, 2-6, 4-6). Il tennista palermitano, reduce dalla finale di Parma e che a Parigi ha raggiunto la semifinale nel 2018, ora dovrà affrontare Alex De Minaur. L'australiano ha superato in tre set un altro italiano: Stefano Travaglia. Il 28enne di Ascoli Piceno, numero 78 Atp, è stato battuto al primo turno da De Minaur, numero 23 del ranking e 21 del seeding, con il punteggio di 6-2, 6-4 7-6.

Nel tabellone femminile esordio vincente per Elina Svitolina al Roland Garros. L’ucraina, numero 6 della classifica Wta e quinta testa di serie del torneo, ha sconfitto 6-2 7-5 la 17enne wild card francese Oceane Babel. Debutto senza problemi anche per la greca Sakkari, 17^ favorita del seeding, che ha superato 6-4 6-1 la qualificata ucraina Zavatska.

Dopo Camila Giorgi e Martina Trevisan anche Jasmine Paolini ha esordito vittoriosamente al Roland Garros, secondo Slam stagionale che si sta disputando sulla terra rossa parigina. La 25enne di Castelnuovo di Garfagnana, numero 91 Wta, ha sconfitto 7-5 6-1, in un’ora e 218 minuti di partita, la svizzera Stefanie Voegele, numero 131 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. La tennista toscana, alla terza partecipazione al Roland Garros dove lo scorso anno per la prima volta ha superato un turno, dovrà ora vedersela con la greca Maria Sakkari, numero 18 del ranking e 17 del seeding, che ha liquidato per 6-4 6-1 la qualificata ucraina Zavatska: non ci sono precedenti.

