Vidal ricoverato per Covid: "Febbre alta e complicazioni respiratorie". Ecco quando era stato vaccinato

Covid. Ricoverato in ospedale. Era stato appena vaccinato. Lui è il centrocampista cileno dell'Inter, Arturo Vidal. E' risultato positivo al Covid-19, e salterà le qualificazione ai Mondiali contro Argentina e Bolivia. "Arturo è stato ricoverato e isolato dal gruppo per più di 72 ore come misura preventiva" a causa "di grave tonsillite pleurica", ha reso noto lo staff medico della Nazionale cilena.

Il giocatore, sui socal, ha confermato di essere stato contagiato: "Purtroppo nel controllo di oggi ho scoperto di essere positivo dopo che un amico, pur asintomatico, è risultato positivo in un controllo preventivo".

Vidal aveva ricevuto la prima dose del vaccino venerdì. "Mi riprenderò presto per indossare di nuovo la maglia de La Roja", ha scritto il centrocampista. Ringraziando "tutti gli operatori sanitari che stanno lottando contro questa terribile pandemia. Vi chiedo, se potete farlo: vaccinatevi".

Ma come sta il giocatore? Fonti mediche parlano di tonsillite, febbre alta, complicazioni respiratorie, l'ex Juve, Bayern e Barcellona, reduce da una stagione complicata in nerazzurro per via dei tanti infortuni, posta un messaggio sui social dopo le parole del medico della Roja.

Emergono anche altri dettagli. La Federazione ha infatti fatto apere che il giocatore, dopo essere stato sottoposto a un test che ne ha diagnosticato la positività, è ricoverato in ospedale e che nei controlli effettuati il 25, 29 e 30 maggio era sempre risultato negativo. La Federazione sottolinea che tutti gli altri test del gruppo squadra della nazionale cilena sono negativi. Il Cile è impegnato nelle qualificazioni ai Mondiali del 2022 e affronterà fuori casa l’Argentina alle 21 locali di giovedì 3 giugno e in casa la Bolivia alle 21.30 locali di martedì 8. Vidal, come accennato, aveva ricevuto la prima dose di vaccino giusto tre giorni fa. Ora la malattia con conseguente ricovero del giocatore.

