Aguero al Barcellona, ora è ufficiale. In blaugrana a parametro zero

Dopo un decennio trascorso al Manchester City, l’argentino Sergio Aguero è la nuova stella del Barcellona. Dopo le voci primaverili, ora arriva anche l'ufficialità del suo ritorno nella Liga, stavolta per giocare con i blaugrana. A Barcellona per un controllo al ginocchio dal professor Cugat, ovvero colui che l'aveva operato in passato dopo il problema occorso un anno fa circa, Aguero ha limato gli ultimi dettagli del contratto, ottenendo il sì per parlare con i blaugrana ad un mese dalla scadenza, potendosi così accordare con la squadra di Koeman. L’attaccante ha firmato con il Barcellona fino al 2023: sarà dunque di un biennio l'avventura del Kun in Spagna, prima di un probabile ritorno in patria per giocare in maglia Independiente, squadra che lo ha lanciato prima dell'approdo all'Atletico Madrid. Nella capitale spagnola Aguero ha messo a segno 101 reti in un quinquennio, formando solamente per un anno la famosa coppia d'attacco con Fernando Torres: da lì il decennio al Manchester City in cui è diventato il miglior marcatore di sempre dei Citizens.

Ben 260 le reti con il Manchester City, che hanno portato a 15 trofei nazionali. In bacheca manca ovviamente la Champions League, sfumata contro il Chelsea lo scorso sabato causa Havertz. Niente lieto fine continentale per Aguero, che nel 2020/2021 ha comunque portato a casa la sua quinta Premier.

Classe 1988, Aguero compirà 33 anni il prossimo 2 giugno: davanti a sè ancora alcuni anni a grandi livelli, per provare a conquistare la Champions in maglia blaugrana e soprattutto un trofeo con l'Argentina. Prima possibilità, l'imminente Copa America in terra brasiliana. Dunque, nel 2022, sarà la volta dei Mondiali qatarioti.

