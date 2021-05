Europeo U21, Italia-Portogallo: le probabili formazioni, orario e dove vederla stasera in tv 31 maggio

31 maggio 2021 a

Stasera in tv, oggi lunedì 31 maggio 2021, su Rai1 va in onda alle ore 21 la partita Italia-Portogallo valevole per i quarti di finale dell'Europeo di calcio Under 21. Si gioca allo stadio Stozice di Lubiana, in Slovenia.

Gli azzurrini scendono in campo dopo essersi classificati al secondo posto del Gruppo B grazie ai pareggi contro Repubblica Ceca (1-1) e Spagna (0-0) e al netto 4-0 contro la Slovenia. Percorso senza intralci invece per i lusitani, vittoriosi in tutti e tre i match della fase a gironi. Il Portogallo si è infatti qualificato primo nel Gruppo D superando nell'ordine Croazia (1-0), Inghilterra (2-0) e Svizzera (3-0). Le altre partite dei quarti sono: Spagna-Croazia (da cui uscirà l'eventuale sfidante dell'Italia se gli azzurrini riuscissero a passare il turno), Olanda-Francia e Danimarca-Germania. Paolo Nicolato, ct della Nazionale U21, alla vigilia ha detto: "Voglio coraggio. Guai a essere timidi. Molti di questo gruppo chiudono un ciclo. so che daremo tutto". L'Italia nell'Europeo U21 ha una grande tradizione avendo vinto la rassegna continentale di categoria 5 volte, anche se l'ultimo successo risale al 2004 e l'ultimo piazzamento di rilievo è il secondo posto del 2013 con gli azzurri sconfitti dagli spagnoli.

La partita, fischio d'inizio alle ore 21, sarà visibile in esclusiva in diretta tv su Rai1. Inoltre sarà disponibile anche in streaming su Rai Play. Le probabili formazioni: PORTOGALLO (4-1-2-1-2): Costa; Pereira, Queiròs, Leite, Dalot; Bragança; Vitinha, Fernandes; Vieira; Leao, Tomàs. (A disposizione: Maximiano, Virginia, Conté, Tavares, Djalò, Luis, Barò, Soares, Ramos, Jota, Conceicao, Mota). All. Jorge. ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Lovato, Del Prato, Ranieri; Zappa, Frattesi, Maggiore, Pobega, Sala; Cutrone, Scamacca. (A disposizione: Plizzari, Cerofolini, Beruatto, Vogliacco, Pirola, Bellanova, Ricci, Maleh, Rovella, Pinamonti, Raspadori, Sottil). All. Nicolato. ARBITRO: Letexier (Fra).

