Maurizio Arrivabene, chi è l'amministratore delegato della Juventus: carriera e vita privata

Maurizio Arrivabene, 64 anni, è il nuovo amministratore delegato della Juventus. L’ufficialità arriverà nei prossimi giorni. Ma chi è il nuovo dirigente del club bianconero? Originario di Brescia, è da anni un uomo di fiducia della famiglia Agnelli-Elkann. Pochi sanno che da anni fa parte del mondo juventino essendo membro del CdA del club dal 2012.

Juventus, Arrivabene sarà il nuovo amministratore delegato

Vicino a Sergio Marchionne, Arrivabene ha già lavorato con Andrea Agnelli in Philip Morris Europa. Il dirigente entrò, nel 1997, nel famoso marchio di sigarette come manager della comunizione e del marketing, scalando poi diverse posizioni sino a diventarne direttore e vice presidente. Dal 2001 al 2004 per la multinazionale lavorava proprio Agnelli che si occupò prima di marketing e poi di comunicazione istituzionale. Dopo l'esperienze in Philip Morris, Arrivabene è stato team principal della Ferrari, la prestigiosa scuderia di F1 che fa riferimento sempre alla famiglia Agnelli-Elkann, dal 2014 al 2019. La gestione della Rossa è stata positiva ma senza titoli, solo sfiorati. Nelle quattro stagioni con Arrivabene a capo della scuderia sono arrivati tre secondi e un terzo posto nel mondiale costruttori più due secondi posti nel mondiale piloti con Sebastian Vettel. Nella sua gestione sono arrivati 14 successi nei gran premi di F1 (13 con Vettel e 1 con Raikkonen).

Iscrittosi in Architettura all'Università Iuav di Venezia, non ha mai conseguito la laurea. Figlio di operai, non hai mai nascosto le sue orgini, anzi, ne ha fatte un pregio. Sposato con Stefania Bocchi, portavoce in Ferrari, Arrivabene - che per anni è stato il regista di Vroom, la settimana della neve di Madonna di Campiglio che riuniva intorno alla Ferrari la stampa internazionale - ha una figlia (Stefania) nata da una precedente relazione e che lo ha fatto diventare nonno di Leonardo. Arrivabene lavorerà a stretto contatto con Federico Cherubini, il dirigente folignate promosso a responsabile dell'area tecnica.

