Camila Giorgi, debutto al Roland Garros: per lei selfie hot nell'hotel in cui alloggia | Foto

30 maggio 2021 a

a

a

Torna in campo Camila Giorgi. L'italiana meglio classificata nel ranking Wta, è numero 80, giocherà infatti il primo turno al Roland Garros nella giornata di lunedì 31 maggio. Camila affronta Petra Martic al primo turno del torneo dello Slam sulla terra rossa parigina. La marchigiana è una delle azzurre con più chance di avanzare, anche se affronta la testa di serie numero 22, seguita da qualche settimana da Francesca Schiavone. La vincente della contesa affronterà la vincente tra Arruabarrena e Gracheva.

Camila Giorgi, shorts e lato b da urlo a Miami. Un fan: "Puoi perdere quante partite vuoi" | Foto

La sfida andrà in scena appunto unedì 31 maggio, come quarto incontro dalle ore 11 (dopo Majchrzak-Cazaux). L'orario stimato dell'inizio del match è per ora quello delle 16,15. La diretta televisiva sarà offerta da Eurosport (canali 210 e 211 di Sky), con live streaming disponibile su Eurosport Player e Dazn.

Intanto Camila continua a far impazzire i suoi numerosi follower anche su Instagram. La Giorgi sui social infatti non dà spazio soltanto al tennis, tutt'altro. Per lei ci sono anche moda (ha recentemente creato un proprio marchio denominato Giomila) e semplicemente scatti sexy, in cui mette in risalto il suo fisico perfetto e la sua sensualità. Sulle stories di Instagram ha postato un video in cui appare all'interno dell'albero in cui alloggia proprio per preparare il torneo: Camila è davanti allo specchio impegnata in un selfie e indossa un paio di short di jeans che esaltano ancora una volta la sua linea.

Insomma, la Giorgi continua a far impazzire i suoi fan, con selfie ad alto tasso di sensualità. In uno di questi in cui è immortalata in primo piano, un utente - senza troppi giri di parole - le chiede addirittura di sposarlo. Lunedì 31 maggio comunque spera anche di tornare a esultare in campo e passare il primo turno del Roland Garros: dalle 16,15 la sfida contro Petra Martic.

Camila Giorgi, a Roma il ritorno in campo: fisico mozzafiato per l'allenamento sul ring | Video

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.