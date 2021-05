Europei2020, ecco i 28 convocati di Mancini ma due azzurri sono di troppo: conferme e sorprese

30 maggio 2021 a

Ecco le decisioni del ct azzurro Roberto Mancini. L'Italia è ormai "fatta". Siamo solo ai ritocchi. Conferme e qualche sorpresa a cominciare da quella dell'attaccante Kean che non è stato convocato dal commissario tecnico dell'Italia per gli Europei2020 che sono dietro l'angolo.

Video su questo argomento

Terminata la prima fase di preparazione in vista dell’Europeo con il netto successo nell’amichevole con San Marino, la Nazionale tornerà infatti a radunarsi domani lunedì 31 maggio 2021 all’Hotel Parco dei Principi di Roma e in serata parteciperà alla trasmissione ’Notte Azzurra', in onda martedì 1° giugno su Rai 1, per poi trasferirsi al Centro Tecnico Federale di Coverciano. Al termine della seconda settimana di lavoro, venerdì 4 giugno l’Italia affronterà la Repubblica Ceca nell’ultima amichevole prima dell’esordio nel torneo continentale. Per la seconda fase del raduno Roberto

Mancini ha chiamato 28 azzurri: Emerson Palmieri e Jorginho, impegnati ieri sera nella finale della Champions League, potranno usufruire di 24 ore di riposo in più e si aggregheranno al gruppo nella giornata di martedì. Entro la mezzanotte di martedì 1° giugno il Ct ufficializzerà la lista dei 26 Azzurri convocati per il Campionato Europeo.

Questo l’elenco dei convocati da Mancini.

PORTIERI: Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino).



DIFENSORI: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Leonardo Bonucci (Juventus), Giorgio Chiellini (Juventus), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri (Chelsea), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Gianluca

Mancini (Roma), Leonardo Spinazzola (Roma), Rafael Toloi (Atalanta);

CENTROCAMPISTI: Nicolò Barella (Inter), Bryan Cristante (Roma), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Lorenzo Pellegrini (Roma), Matteo Pessina (Atalanta), Stefano Sensi (Inter), Marco Verratti (Paris Saint Germain);

ATTACCANTI: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Federico Chiesa (Juventus), Ciro Immobile (Lazio), Lorenzo Insigne (Napoli), Matteo Politano (Napoli).



