Gianluca Vialli, Olivia e Sofia da Cathryn: in passato il flirt proibito con Alba Parietti

Gianluca Vialli è stato un campione di Samp, Juve e Nazionale, ora manager della squadra azzurra. Nato a Cremona il 9 luglio 1964, sotto il segno del Cancro, si è distinto anche come allenatore, soprattutto in Inghilterra, sulla panchina del Chelsea. Il suo nome figura tra i migliori centravanti tra gli anni Ottanta e Novanta, specie in coppia nella Samp con l'attuale ct dell'Italia, Roberto Mancini, i due erano soprannominati I Gemelli del gol. Con la Sampdoria ha vinto lo scudetto del 1991, l’unico della storia blucerchiata, ma è stato anche un giocatore della Juventus, il capitano della squadra che ha alzato al cielo di Roma la Coppa dei Campioni del 1996.

Per quanto riguarda la vita privata, l’ex calciatore è sposato dal 2003 con Cathryn White Cooper, e dalla loro unione sono nate due figlie, Olivia e Sofia. La moglie è sempre stata al suo fianco, nelle gioie e nei dolori della sua esistenza. Nel 2018, infatti, ha rivelato di aver intrapreso una dura battaglia contro la malattia. Vialli è stato colpito da un tumore, che lo ha costretto a mesi di chemioterapia e sofferenze. Tornato a farsi vedere in pubblico nell’ottobre del 2019 (quando gli viene affidato un ruolo all’interno dello staff della Nazionale di Mancini), Vialli ha colpito i suoi fan per un aspetto che ovviamente era provato dalle cure dovute alla sua malattia.

Nel 2020, ad aprile, al quotidiano Repubblica ha confessato che dopo lunghi cicli di chemio "non ci sono segni della malattia". Recentemente, a distanza di 30 anni, la showgirl Alba Parietti ha confessato il flirt avuto con lui durante i Mondiali di Italia 90: “Sì, certo Vialli è stato un mio flirt", ha rivelato Alba. Ai tempi Vialli aveva 26 anni e la Parietti 29. Quest'ultima ha definito la storia come “un peccato di gioventù, era solo passione, solo sesso” se non altro perché, nell’estate del 1990, Vialli era fidanzatissimo ed in procinto di sposarsi. Gianluca Vialli è ospite insieme a Roberto Mancini della puntata su Rai3 di Che tempo che fa, in onda domenica 30 maggio.

