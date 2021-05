Jason Dupasquier, il figlio d'arte che girava l'Europa in sella alla moto. Chi era il pilota morto dopo lo schianto al Mugello

30 maggio 2021 a

Era un figlio d'arte Jason Dupasquier il pilota svizzero di 19 anni che è morto stamattina, domenica 30 maggio, all'ospedale di Careggi (Firenze) in seguito alle lesioni riportate dopo l'incidente avvenuto sabato 29 maggio durante le prove di Moto 3 al Mugello. Suo padre Philippe infatti era un pilota di motocross e gli ha trasmesso la passione per la due ruote. Jason, che avrebbe compiuto 20 anni il 7 settembre, ha iniziato con le moto proprio sullo sterrato, a 5 anni, seguendo le orme del padre. Una passione che ha poi coltivato da adolescente arrivando fino al motomondiale.

Ha seguito la lunga trafila delle serie minori. Nel 2015 ha corso nella Adac Junior Cup, una serie di gare promosse per mettere in vetrina i giovani talenti e vince la categoria nel 2016. Nel 2017 si aggiudica la North European Cup nella classe Moto3. Ha scelto poi la Spagna per crescere partecipando al campionato di velocità spagnolo. Nel 2019 ha partecipato alla MotoGp Rookies Cup, la categoria che affianca le gare europee del motomondiale, fino ad approdare nel 2020 nel team CarXpert PruestelGP di Moto3 nel motomondiale. Nel 2018 la sua ascesa aveva avuto uno stop causato da un incidente che gli costò la rottura del femore. A 19 anni, nativo di Bulle, piccola cittadina agricola situata nel cantone di Friburgo, Jason fino a oggi aveva navigato nelle posizioni di mezza classifica nel campionato del mondo di Moto3. Il suo miglior risultato in questa stagione rimane il settimo posto in Spagna dove tra l’altro si era trasferito lo scorso l’inverno per affinare la preparazione.

"Sono cose che non vorremmo mai vedere purtroppo. E' sempre un grande dolore. Piangiamo tutti questo piccolo grande pilota. Succede in tutti gli sport, la vita è così". Lo ha detto a LaPresse la leggenda del motociclismo Giacomo Agostini in merito alla morte di Jason Dupasquier, pilota 19enne della Moto3 vittima di un tragico incidente sul circuito del Mugello. "Quando sono ancora relativamente bambini ti tocca ancora di più - ha proseguito - Fortunatamente nel nostro sport succede raramente vista la sicurezza che abbiamo in pista e con questi indumenti. Però succede. C'è tristezza ma dobbiamo accettare anche questo".

