Moto 3, morto Jason Dupasquier. Il pilota vittima di un terribile incidente al Mugello

E' morto Jason Dupasquier, il pilota svizzero di 19 anni che sabato 29 maggio era rimasto gravemente ferito durante le prove di Moto 3 nel circuito del Mugello. E' deceduto nella mattinata di domenica 30 maggio a causa delle gravissime lesioni riportate nell'incidente. Nella notte era stato sottoposto aun delicato intervento al torace ma le sue condizioni già in mattinata erano date come gravissime. Con un post su Twitter alle 12.06 Dorna ha ufficializzato la notizia della morte di Jason Dupasquier: "Siamo profondamente tristi nell'annunciare la scomparsa di jason Dupasquer. Da parte di tutta la famiglia della MotoGP un pensiero al suo team, alla sua famiglia e a tutti quelli che lo amavano. Ci mancherai tantissimo Jason".

We’re deeply saddened to report the loss of Jason Dupasquier



On behalf of the entire MotoGP family, we send our love to his team, his family and loved ones



You will be sorely missed, Jason. Ride in peace pic.twitter.com/nZCzlmJsVi