Moto 3, Jason Dupasquier operato: "Gravi danni cerebrali". Le sue condizioni sono drammatiche

Il mondo delle moto in ansia per Jason Dupasquier, il pilota svizzero rimasto coinvolto, sabato 29 maggio, in un terribile incidente durante le prove di Moto 3 nel circuito del Mugello. Il pilota svizzero di 19 anni è stato operato nella notte all'ospedale di Careggi, in provincia di Firenze, dove è stato trasportato dopo l'incidente. Una equipe del Trauma Center lo ha sottoposto a un intervento di chirurgia toracica per una lesione vascolare.

La notizia, secondo quanto riporta Libero Quotidiano (clicca qui), è stata fatta trapelare da fonti sanitarie. Le condizioni del pilota restano gravissime. Infatti persistono "gravi danni cerebrali" riportati a causa delle lesioni riportate nell'incidente. Nella giornata di ieri si era parlato anche di un intervento al cervello. Ma l'informazione è stata smentita. Nel corso delle prove, il pilota ha perso il controllo della sua moto ed è stato investito da altri due piloti Sasaki e Alcoba. Immediatamente la direzione gara ha interrotto la sessione. Dupasquier è apparso in gravissime condizioni sin dal primo momento ed è stato elitrasportato in ospedale, decollando direttamente dalla pista. Ovvia la commozione, lo sgomento e la preoccupazione nel paddock in un weekend, questo del Mugello, che si è incupito.

Le condizioni di Sasaki e Alcoba non hanno destato timori, mentre sono apparse subito difficili le condizioni dello svizzero, che è stato stabilizzato con un drenaggio effettuato in pista per prepararlo meglio al trasporto in elicottero all’ospedale di Firenze. "L’incidente di oggi in Moto3 è la cosa più importante di questa giornata. È sempre molto difficile quando si vedono certe immagini e poi si deve scendere in pista. In quei momenti hai due possibilità. O esci dai box, prendi la macchina e torni a casa, oppure stai concentrato e cerchi di fare il tuo lavoro. Se ci ho pensato? Un po' sì, ma poi sono sceso in pista. Non è facile trovare la giusta concentrazione per nessuno. Sfortunatamente essere investiti in pista è la cosa più pericolosa delle gare di moto." ha detto Valentino Rossi.

