Champions League, trionfo del Chelsea: 1-0 al Man City, decide Havertz. Gol e highlights

Il Chelsea vince la Champions League 2021 (edizione numero 66). La formazione allenate da Tuchel ha la meglio sul Manchester City di Pep Guardiola, decisivo il gol alla fine del primo tempo segnato dal tedesco Havertz. Per il Chelsea si tratta del secondo successo nella sua storia, grande delusione per il City alla prima finale e grande favorito.

Primo tempo di grande intensità al Dragao di Oporto. Subito un'occasione per Sterling (8') a cui replica immediatamente Werner (9'). Entrambe le squadre attaccano a viso aperto senza grandi tatticismi, poi doppia occasionissima sui piedi di Werner: prima costringe Ederson a bloccare tirando debolmente, poi conclude sull’esterno della rete (14'). La partita non ha un attimo di respiro, ci prova Foden ma Rudiger ci mette una pezza (27'). Al 35' Tuchel deve rinunciare a Thiago Silva, infortunatosi, ma poco dopo arriva l'episodio decisivo: lancio filtrante di Mount che pesca Havertz, il tedesco scarta il portiere e deposita in rete a porta vuota facendo esplodere la gioia dei tifosi londinesi (42').

Nella ripresa il City alza ulteriormente il ritmo ma al 59' deve fare a meno di uno dei suoi fenomeni: un colpo alla mandibola mette ko De Bruyne. Il City reclama un rigore - ma la Var dice che non c'è - e continua a premere anche se fatica a trovare il guizzo decisivo negli ultimi sedici metri. Azpilicueta salva su Foden (68'). Havertz va vicino al bis (72'), mentre è Chilwell a salvare in angolo dopo un cross pericoloso di Sterling. Guardiola butta nella mischia Aguero. In pieno recupero Mahrez sfiora l'incrocio dei pali.

