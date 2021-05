Giro d'Italia 2021, altimetria e orari della cronometro di Milano

29 maggio 2021 a

Il Giro d'Italia 2021 si chiude domenica 30 maggio con una cronometro. L'ultima tappa con arrivo in salita ha praticamente definito il podio, con Egan Bernal (Ineos) praticamente inattaccabile, con Caruso (+1'59") e Yates (+3'23") sul podio. Alle spalle dei primi tre invece ci sarà battaglia per le altre posizioni nella top 10 con il portoghese Joao Almeida (Deuceninck) - attualmente ottavo - che potrebbe anche pensare di scalare la classifica sino a entrare nella top 5.

Una frazione disegnata tutta all'interno della provincia di Milano, 30 chilometri di pianura passando da Cascina Battiloca (primo rilevamento al chilometro 9.2) poi da Sesto San Giovanni (secondo rilevamento al chilometro 19) e quindi fnale in centro a Milano attraversando Piazzale Loreto, Porta Venezia, Piazza San Babila per arrivare in Piazza Duomo. Una crono molto scorrevole, a parte alcune curve iniziali, in cui i corridori viaggeranno abbondantemente sopra i 50 chilometri orari. Il candidato alla vittoria è Filippo Ganna (Ineos), l'azzurro vincitore già della prima e unica frazione a cronometro sin qui disputata in questa edizione della corsa rosa, che potrebbe così chiude al meglio un altro Giro che lo ha visto protagonista e puntare quindi alla sesta vittoria di tappa nella corsa di casa. Da tenere d'occhio per la vittoria di tappa anche lo stesso Almeida, Cavagna e Affini piazzatosi bene nella precedente crono.

Il primo corridore partirà attorno alle 13.30, gli ultimi tra le 16.30 e le 17.15. La cronometro dovrebbe durare circa tra i 31 e i 34 minuti con una media tra i 53 e i 57 orari. Diretta in chiaro su Raisport Hd, canale 57 del digitale terrestre, dalle 12.25 con Villaggio di Partenza e Prima Diretta, passaggio su Rai Due dalle 14 (anche sul canale 210 di Sky con Eurosport). Classifica generale: 1) Egan Bernal (IGD) in 85h41'47''; 2) Damiano Caruso (TBV) +1'59''; 3) Simon Philip Yates (BEX) +3'23''; 4) Aleksandr Vlasov (APT) +7'07''; 5) Romain Bardet (DSM) +7'48''; 6) Daniel Martinez (IGD) +7'56''; 7) Hugh John Carthy (EFN) +8'22''; 8) Joao Almeida (DQT) +8'50". 9) Tobias Svendsen Foss (TJV) +12'39''; 10) Daniel Martin (ISN) +16'48''.

